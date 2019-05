SAMPDORIA: PIOLI IN POLE SE VA VIA GIAMPAOLO

06/05/2019

Potrebbe essere Stefano Pioli il candidato numero uno nel caso in cui si dovessero separare le strade di Sampdoria e Marco Giampaolo. Le parole del tecnico blucerchiato nel dopo gara di Parma sono state chiare. La dirigenza doriana e il tecnico si incontreranno nella settimana che precederà l'ultima gara di campionato con la Juve per capire se ci sono le condizioni per andare avanti. Intanto però si studiano le alternative: la prima è quella che porta a Pioli, già in ballottaggio con Giampaolo per la panchina blucerchiata tre anni fa. Piace ma ha un ingaggio pesante Eusebio Di Francesco e c'è l'opzione che porta anche a Roberto Donadoni. Da non scartare l'idea di puntare su Leonardo Semplici che ha fatto benissimo con la Spal.