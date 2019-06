SAMPDORIA-HURTADO, CI SIAMO

18/06/2019

Si avvicina sempre di più il giovane attaccante venezuelano Jan Hurtado del Gimnasia La Plata: la Sampdoria avrebbe raggiunto l'accordo con l'entourage del giocatore sulla base di un'intesa quadriennale da oltre un milione a stagione. Adesso il club ligure sta cercando il punto d'incontro con gli argentini per il cartellino: si lavora per una cifra superiore ai 5 milioni di euro. Intanto e' prevista per venerdì la firma sul contratto del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco, tre anni per 1,7 milioni a stagione.