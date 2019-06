SAMP-STEPINSKI: SI TRATTA

17/06/2019

Alla Samp occhi puntati in casa Chievo per il mercato. I blucerchiati sarebbero molto interessati a Mariusz Stepinski, ma la concorrenza per l'attaccante gialloblù è molto agguerrita. Stando a Repubblica, sul giocatore ci sarebbero infatti anche Parma, Udinese e Celta Vigo. Per Stepinski il Chievo vuole almeno 5 milioni di euro.