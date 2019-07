SAMP, OFFERTA DEL LEICESTER PER PRAET

11/07/2019

Sirene inglesi per Dennis Praet. Secondo quanto riporta il Il Secolo XIX, il Leicester avrebbe contattato la Samp per sondare il terreno e presentare una prima offerta di 20 milioni di euro per il centrocampista. Al momento la richiesta del club blucerchiato per il belga però è ferma a 26 milioni di euro.