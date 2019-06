SAMP, FERRERO: "GIAMPAOLO? GRANDE ACQUISTO PER IL MILAN"

06/06/2019

"Ho sentito Giampaolo e mi ha detto che se ne va in vacanza e che si vediamo lunedì. È sotto contratto con me: leggo che andrà al Milan e allora io dico che il Milan farà un grande acquisto. Ripeto, non posso trattenere una persona che dopo la Sampdoria vola in alto e va a far bene in altri lidi". Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero questa mattina uscendo dall'hotel nel centro di Genova dove alloggia parla del futuro del tecnico, legato ancora da un anno di contratto alla Samp ma sempre più vicino al Milan. In queste ore al centro della vicenda c'è la modalità di uscita dal club blucerchiato dopo tre anni. E commentando la pole position di Stefano Pioli per la sostituzione di Giampaolo, Ferrero ha detto: "È un grande allenatore, molto simpatico. Ho avuto occasione di incontrarlo tre anni fa. Sarà lui il nuovo allenatore? Fin che la barca va, lasciala andare, che un giorno al porto arriverà e la faremo salpare".