SAMP, CESSIONE DEL CLUB PIÙ LONTANA

24/04/2019

La cessione della Sampdoria sembrava sulla buona strada ma ha avuto un brusco rallentamento: i conti a posto e la mancata urgenza del presidente Ferrero di vendere ha complicato le tratttative. Ferrero vuole anche garanzie sul fatto che il club non sia trattato come azienda ma mantenga una parte di cuore e pancia, come nella sua gestione.