SALERNITANA, MENICHINI È IL NUOVO ALLENATORE

09/05/2019

Leonardo Menichini è il nuovo allenatore della Salernitana. La società campana ha ufficializzato l'accordo con il tecnico che già da martedì sta allenando la squadra nel ritiro alle porte di Roma. Per il 65enne di Ponsacco (Pisa) si tratta della terza esperienza sulla panchina della Salernitana dove ha vinto il campionato di Serie C nella stagione 2014/2015 e centrato la salvezza in B nei play-out nell'anno successivo. La Salernitana dovrà provare a fare risultato a Pescara, nell'ultima giornata di campionato, per conquistare la permanenza in cadetteria. "Sono convinto che nulla è perduto - ha detto il neo tecnico che succede ad Angelo Gregucci - abbiamo ancora la possibilità di salvare la stagione e per fare questo ci vuole unità di intenti". "Ho ricevuto centinaia di messaggi e di attestati di stima in queste ore - ha proseguito - che mi hanno fatto molto piacere e al tempo stesso aumentano le mie responsabilità. Alla squadra ho detto che non m'interessa quello che c'è stato in passato, dobbiamo essere concentrati solo sul presente e il presente è la partita di Pescara". Per il neo tecnico granata "è ancora tutto nelle nostre mani, è una partita che può salvare la stagione e dare una gioia ai nostri tifosi". "In questi pochi giorni - ha concluso - cercheremo di preparare la partita al meglio sia psicologicamente che fisicamente e lavoreremo per mettere in campo una formazione che possa fare risultato a Pescara. Sono molto fiducioso e ho visto grande attenzione e concentrazione in questi ragazzi ma ora non è più il momento delle parole ma dei fatti".