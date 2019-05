ROMA, ZANIOLO: "RINNOVO? INCONTRO IMMINENTE"

27/05/2019

Prima della partita di addio di Daniele De Rossi, Nicolò Zaniolo è stato premiato come miglior giovane del campionato e dopo la gara ha parlato anche del proprio futuro: "Non so come descrivere Daniele come persona e calciatore, ho provato i brividi per lui che è amatissimo in questo grande club. Rinnovo? Sono molto ottimista, l'incontro tra il mio agente e la società è imminente".