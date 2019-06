ROMA, SONDAGGIO PER HYSAJ

23/06/2019

C'è anche la Roma in fila per Elseid Hysaj. Stando al Corriere dello Sport, anche i giallorossi avrebbero fatto un sondaggio per l'esterno in uscita dal Napoli. Sul terzino albanese però c'è da battere la concorrenza dell'Atletico Madrid, attualmente in pole nelle preferenze del calciatore.