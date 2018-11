11 aprile 2016

Dieci milioni di distanza tra domanda e offerta per quel che riguarda la trattativa tra Roma e Chelsea per Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato da Il Tempo i Blues avrebbero infatti offerto 35 milioni di euro, ma Sabatini per lasciar partire il centrocampista belga ne vorrebbe almeno 45. Ci saranno altri contatti, ma al momento le parti non sono vicine e il club londinese dovrà fare un grosso sforzo per arrivare al mediano giallorosso.