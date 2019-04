ROMA, PELLEGRINI: "IL MIO FUTURO? VEDREMO"

19/04/2019

Lorenzo Pellegrini ha fatto il punto sul suo futuro alla Roma. "Io l'ho detto, io qui sto bene, qui mi sento a casa e non cerco altro, la Roma è una delle società più importanti d'Italia, ma vediamo.... Ho sempre detto che rimanere qui mi renderebbe molto orgoglioso, ne sarei onorato. Ma si sa, ci sono certe dinamiche nel calcio in cui a volte non sei l'unico a gestire...", ha detto a Dazn.