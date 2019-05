ROMA, MANOLAS: "NON SO SE RESTO"

28/05/2019

Costretta a fare cassa per mettere a bilancio circa 45 milioni di plusvalenze entro il prossimo 30 giugno, secondo 'La Gazzetta dello Sport'la Roma lavorando alle cessioni di Konstantinos Manolas ed Edin Dzeko. A parlare di un suo probabile futuro lontano dalla Capitale ci ha pensato lo stesso Manolas al termine dell'ultima giornata di campionato contro il Parma: "Non lo so se rimarrò qui". Poche parole che disegnano uno scenario abbastanza chiaro, con il giocatore attirato dalle sirene provenienti dalla Premier League. Cercato da Arsenal e Manchester United, il greco potrebbe infatti lasciare la Serie A per mettersi alla prova in un nuovo campionato, anche se a trattenerlo in Italia potrebbe essere la Juventus.