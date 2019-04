ROMA, LIONE E MARSIGLIA SU UNDER

19/04/2019

Sirene francesi per Cenzig Under. Stando a Le10 Sport, l'attaccante della Roma sarebbe finito nel mirino di Lione e Marsiglia. Corteggiamenti che non sembrano lasciare indifferenti la Roma, pronta a lasciar partire il giocatore al giusto prezzo. Il turco è stato riscattato dai giallorossi per una spesa complessiva di 20 mln, cifra sotto la quale non verranno prese in considerazione offerte a Trigoria.