ROMA, IL BAYERN PIOMBA SU ZANIOLO

14/04/2019

Per Nicolò Zaniolo sarà un'estate calda. Alla lista dei club interessati al giallorosso, infatti, nelle ultime ore si è aggiunto anche il Bayern Monaco. Stando alla Bild, infatti, la big della Bundesliga sarebbe pronta a versare 50 milioni di euro per battere l'agguerrita concorrenza di Juve e City e portare il giovane in Germania.