ROMA, IDEA PRESTITO PER ZANIOLO

29/10/2018

Esordio da sogno al Bernabeu e convocazione in Nazionale maggiore per Nicolò Zaniolo che però, dopo la sfida con il Real Madrid, ha trovato poco spazio nel centrocampo giallorosso. Per questo motivo, secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Roma sarebbe disposta a cederlo in prestito a gennaio. Su di lui Bologna e Frosinone.