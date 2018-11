ROMA, EL SHAARAWY VERSO IL RINNOVO

29/10/2018

Un gol al Napoli e una firma sul rinnovo sempre più vicina per il Faraone El Shaarawy. Il 26enne, bomber dei giallorossi in campionato, convince sempre di più la dirigenza dei capitoli e, dopo il possibile addio nella scorsa estate, può arrivare il rinnovo. Proposto un prolungamento per altri due anni, con scadenza al 2022, e 2,5 milioni a stagione.