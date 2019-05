ROMA, EL SHAARAWY NON RINNOVA

22/05/2019

Stephan El shaarawy non ha ancora ricevuto una vera offerta per il rinnovo del contratto in scadenza 2020 e, secondo il Corriere dello Sport, lo stesso giocatore non sarebbe più convinto di restare a Roma. La richiesta del Faraone, autore di un'ottima stagione, è di passare da 2,5 milioni più bonus ad un ingaggio da 4 milioni di euro, ipotesi che la società non prevede soprattutto se non arrivasse la Champions League.