ROMA, DZEKO VOLA IN TURCHIA

27/05/2019

Il futuro di Edin Dzeko resta sempre molto incerto. L'attaccante bosniaco, che probabilmente lascerà Roma, piace molto all'Inter e ad Antonio Conte, ma ha estimatori anche in Turchia. Stando a quanto riportato dal media turco DHA, infatti, il Fenerbahce starebbe pensando a lui e il centravanti giallorosso starebbe per volare a Istanbul per incontrare il club nelle persone di Mirsad Turkcan e del presidente Ali Koç.