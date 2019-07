ROMA, DALLA TURCHIA: "KOLAROV AL FENERBAHCE"

05/07/2019

Arrivato a Roma nell'estate del 2017, per Aleksandar Kolarov potrebbe essere giunta l'ora di lasciare la capitale italiana per mettersi alla prova con la Super Lig, dove ad attenderlo c'è il Fenerbahce. Secondo quanto riportato dal portale turco 'A Spor', il terzino bosniaco ha infatti trovato un accordo con il club di Istanbul, al quale si unirà per scrivere una pagina nuova della sua lunga carriera. Convinta anche la Roma.