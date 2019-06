REAL, VAN DE BEEK ALTERNATIVA A POGBA

26/06/2019

C'è un nome nuovo per il centrocampo del Real Madrid. Si tratta di Donny Van de Beek. Come riporta 'Marca' il muro del Manchester United per Paul Pogba, l'obiettivo numero uno dalla Casa Blanca da quando Zinedine Zidane è tornato in panchina, sta costringendo la dirigenza a sondare possibili alternative. Il giocatore olandese, che si è messo in mostra nell'ultima stagione con la maglia dell'Ajax, sta salendo di gradimento tra i vertici blancos. L'operazione sarebbe decisamente più economica, sia per il costo del cartellino che per ingaggio: Van de Beek vale circa 60-70 milioni di euro (rispetto ai 150 milioni necessari per strappare il francese da Old Trafford) e andrebbe a guadagnare a Madrid una circa attorno ai 5 milioni di euro, a differenza degli oltre 10 milioni netti annuali che verrebbero spesi per l'ex Juve.