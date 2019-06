REAL, SLITTA L'ANNUNCIO DI MENDY

06/06/2019

Piccolo ritardo in casa Real per l'annuncio di Ferland Mendy. Stando ad Ad, il giocatore ha dovuto sostenere ulteriori esami clinici per capire se potrà recuperare pienamente dall'infortunio all'anca. Se non verranno riscontrati problemi a lungo termine, l'ufficializzazione del colpo dovrebbe slittare a lunedì.