REAL-POGBA, C'E' GIA' L'ACCORDO

27/04/2019

Il divorzio tra Paul Pogba e il Manchester United è un'ipotesi sempre più concreta. Come riporta 'As', il centrocampista francese ha chiesto al club inglese il via libera per la cessione al Real Madrid, con il quale avrebbe già un accordo per un contratto da 12 milioni di euro a stagione. Il desiderio dell'ex giocatore della Juventus, legato ai Red Devils da un contratto fino al 2021, è quello di lavorare con il connazionale Zinedine Zidane, verso il quale ha sempre speso parole di stima e ammirazione.