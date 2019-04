REAL MADRID, MODRIC RESTA

30/04/2019

Luka Modrid resterà al Real Madrid. Lo ha confermato Predrag Mijatovic, che oggi fa parte dell'entourage del croato. "Resterà al Real. Ci ho parlatoe. E' un ragazzo che tiene al Real e non sarà certamente un problema per il club. Rinnovo? E' un professionista ed è contento così. Sta soffrendo per questa situazione, ma resterà al Real fin quando lo vorranno", ha detto a El Larguero l'ex Blancos.