REAL MADRID, MBAPPE' PIU' VICINO

22/03/2019

Il Real Madrid verosimilmente sarà l'assoluto protagonista del prossimo mercato. Ne sono convinti i media spagnoli che cominciano a snocciolare i nomi di possibili obiettivi della 'Casa blanca', primo fra tutti l'asso francese Kylian Mbappé. "Tutte le strade portano a Mbappé", è il titolo con cui oggi apre l'edizione di As, giornale da sempre vicino alle vicende madridiste. L'attaccante francese, più che un sogno proibito, viene definito un obiettivo. Innanzi tutto, perché il Psg ha bisogno di coprire un buco da 150 milioni, e poi perché ha recepito i mal di pancia del giocatore che non avrebbe gradito la multa per essere arrivato tardi a un colloquio con l'allenatore Tuchel. Lo stesso Mbappé, scrivono in Spagna, riterrebbe il Real una possibile base di lancio per ambire concretamente alla conquista del Pallone d'Oro.