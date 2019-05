REAL, L'AGENTE DI BALE: "ZIDANE NON VUOLE TENERLO"

10/05/2019

Bale e il Real Madrid a fine stagione si diranno addio. Secondo quanto riferito da 'Marca', le dichiarazioni dell'agente del galelse, Barnett, non lasciano spazio a dubbi: "Bale vuole rimanere, ma non sono sicuro che il signor Zidane voglia farlo restare. Bale è stato ed è, a mio parere, uno dei tre o quattro migliori giocatori del mondo. Il signor Zidane non ha però lo stesso mio pensiero".