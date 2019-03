REAL-JUVE, SFIDA PER ERIKSEN

19/03/2019

La Juventus piomba su Christian Eriksen del Tottenham e, secondo quanto racconta il Daily Mail, in vista della prossima estate è pronta a dare battaglia al Real Madrid. I Blancos da diverse settimane sono in pressing per il talento degli Spurs, ma secondo il tablid britannico anche la Juventus ha inserito il danese in cima alla propria lista dei desideri.