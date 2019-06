REAL-HAZARD, IL CHELSEA HA ACCETTATO L'OFFERTA

07/06/2019

La soap opera sta per finire e la prossima settimana il Real Madrid annuncerà la firma di Eden Hazard. Dopo mesi di difficili negoziati col Chelsea, proprietario del cartellino del 28enne talento belga, il club di Roman Abramovich, scrive oggi 'AS', ha accettato l'offerta e il giocatore è stato informato dai suoi procuratori arrivati ieri nel Centro federale della nazionale belga dove il giocatore si sta allenando con la nazionale. Per Hazard, sotto contratto col Chelsea fino a giugno 2020, il Real pagherà poco più di 100 milioni, bonus compresi. Il fuoriclasse belga firmerà un contratto lungo, presumibilmente di cinque anni. Lo slittamento della firma alla prossima settimana è legato agli impegni agonistici del giocatore con la nazionale che giocherà domani contro il Kazakistan e poi martedì 11 contro la Scozia, entrambe valide per le qualificazioni a Euro 2020. Da qui la decisione di lasciare il giocatore concentrato sul doppio impegno, spostando firma e presentazione col Real alla prossima settimana, presumibilmente giovedì.