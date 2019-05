REAL, BALE VUOLE RESTARE

01/05/2019

Tra Zinedine Zidane e Gareth Bale è guerra fredda. Così 'Marca' inquadra il rapporto sempre più teso, in casa Real, tra il tecnico e l'attaccante. Bale non rientra nei piani del francese, che ha espressamente chiesto alla società la sua cessione. Il problema è che il gallese non intende lasciare Madrid. Il giocatore ha ancora tre anni di contratto con i Blancos e guadagna 17 milioni di euro netti a stagione: una cifra che rappresenta un ostacolo per la maggior parte dei club europei. Non facile neppure un ritorno in Premier League, dove sarebbero interessate United e Tottenham.