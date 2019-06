RAIOLA: "PSG-DE LIGT? FAKE NEWS"

12/06/2019

"Questo è il classico esempio di fake news". Mino Raiola liquida così la voce di un suo incontro con i dirigenti del Paris Saint Germain per trattare il trasferimento del gioiello dell'Ajax Matthijs de Ligt, rilanciata da un giornalista francese che ha postato sui social network una foto assieme al procuratore nel bar di un hotel della capitale francese. "Mi ha chiesto di fare una foto, ma non so neanche chi sia quel signore, non ho mai parlato con lui - ha voluto chiarire Raiola al telefono con l'ANSA -. E' una fake news".