RAIOLA A PARIGI, DE LIGT VICINO AL PSG

12/06/2019

Mino Raiola, procuratore di Mattihjs de Ligt, il diciannovenne gioiello dell'Ajax che sembrava vicino alla Juventus, ha pranzato oggi a Parigi con i dirigenti del Paris Saint-Germain e - secondo i media francesi - l'arrivo del difensore centrale nella capitale francese sarebbe imminente. Raiola - secondo Le Parisien - ha pranzato in un ristorante "stellato" della capitale francese con il ds del Paris Saint-Germain, Antero Henrique, e con il coordinatore sportivo, Maxwell. Il potente procuratore avrebbe fissato il prezzo del giocatore, titolare anche nella sua nazionale, in 70 milioni di euro e l'accordo sul compenso per un contratto quinquennale sarebbe stato quasi raggiunto.