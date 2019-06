PSG, LEONARDO A UN PASSO

14/06/2019

Ritorno al futuro per il Psg. Come riporta 'L'Equipe' Leonardo, uscito dal Milan, tornerà a ricoprire un ruolo dirigenziale nel club campione di Francia. Per il brasiliano si tratta del terzo ritorno al club parigino dopo l'esperienza da calciatore e da direttore sportivo, tra i 2011 e il 2014. L'annuncio arriverà dopo l'ufficialità dell'addio del ds Antero Henrique, attesa in giornata. Leonardo si trova nella capitale francese da ieri e sta già lavorando con la sua nuova squadra.