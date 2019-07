PRES. EMPOLI: "BENNACER AL MILAN IN 24/48 ORE"

10/07/2019

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato a Calciomercato.com della situazione Bennacer-Milan: "Manca qualcosa tra gli agenti e il Milan, ma non penso nulla di grande. Stanno discutendo dei dettagli, spero si possa risolvere tutto in 24/48 ore. Per Bennacer è una grande opportunità, sarebbe sciocco non prenderla'.