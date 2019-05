POGBA, IL FRATELLO AMMETTE: "FUTURO INCERTO"

04/05/2019

In un'intervista rilasciata ad AS, il fratello di Paul Pogba, Florentin, ha parlato del futuro del centrocampista del Manchester United: "È stato un anno difficile ma buono, per me ha fatto un buon lavoro a Manchester e poi vedremo se riusciranno a qualificarsi per la Champions League, anche se è molto difficile. Vedremo come finisce la stagione, ora lasciamolo giocare. Barcellona o Real nel suo futuro? Non so cosa succederà, vedremo se rimarrà a Manchester o andrà via".