PJANIC, LA JUVE FISSA IL PREZZO

26/04/2019

Miralem Pjanic al momento non è sul mercato, ma a cifre importanti la Juve potrebbe anche pensare di cedere il centrocampista questa estate per tornare a investire per rinforzare la rosa. E così, stando a Il Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero già fissato il prezzo per il bosniaco intorno ai 100 milioni.