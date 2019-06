PARMA-BRESCIA: DUELLO PER CAPUTO

06/06/2019

L'ottima stagione di Caputo (16 gol in campionato) non è bastata all'Empoli per la salvezza, ma il centravanti potrebbe comunque restare in Serie A visto che le pretendenti non mancano. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il giocatore dell'Empoli è nel mirino del Parma e del neo promosso Brescia.