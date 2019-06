PALERMO: POSAVEC CEDUTO ALL'HAJDUK SPALATO

07/06/2019

Il portiere del Palermo Josip Posavec è stato ceduto a titolo definitivo ai croati dell'Hajduk Spalato. Il giocatore, che ha militato nel club croato in prestito nell'ultimo campionato, si trasferisce a titolo definitivo. Non si conoscono i dettagli dell'accordo, ma nella formula dell'accordo precedente di prestito era previsto il diritto di riscatto in favore dell'Hajduk Spalato.