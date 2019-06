NEWCASTLE, NO DI MOURINHO: "LOTTARE PER L'OTTAVO POSTO NON FA PER ME"

26/06/2019

Josè Mourinho fa intendere a chiare lettere che non siederà sulla panchina del Newcastle. Intervistato da "The Coaches' Voice", lo Special One ha dichiarato: "Lottare per finire nella prima metà di classifica non è nella mia natura. Ho un bisogno patologico di giocare per vincere: se una società ha l'obiettivo di raggiungere l'ottavo o il nono posto, non fa per me".