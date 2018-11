NESTA: "FUTURO IN ITALIA? VEDREMO"

23 marzo 2016

Alessandro Nesta, nuovo allenatore del Miami Fc, ha parlato del suo futuro e di un possibile ritorno in Italia in un'intervista alla BBC: "Non so, ora parto con la NASL, ma non so cosa accadrà nei prossimi anni. In Italia adesso si sta passando un momento difficile, i club non hanno più soldi come una volta ma vogliono vincere ogni anno la Champions League, e questo è un grosso problema. Attualmente è impossibile competere con Barcellona, Real Madrid e la Premier League".