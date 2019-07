NAPOLI, ZIELINSKI: "JAMES? NOI LO VOGLIAMO, E' UN FUORICLASSE"

15/07/2019

"James e' un campione, un fuoriclasse e lo ha dimostrato al Real Madrid, ha una tecnica incredibile, se arriva sara' una bella notizia per tutti". Lo ha detto il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski commentando la trattativa del Napoli per arrivare al colombiano James Rodriguez. "E' un giocatore fantastico - ha spiegato il polacco - che fa la differenza. Il direttore sportivo Giuntoli e' bravissimo, dialoga continuamente con Ancelotti e tutti sanno in societa' che anche noi giocatori vorremmo che James arrivasse. E un giocatore di livello assoluto, ce ne sono pochi come lui". Zielinski ha commentato anche l'arrivo, gia' fatto, di Manolas: "Con lui vicino a Koulibaly - ha detto - abbiamo una delle coppie di centrali piu' forti al mondo. Dopo due allenamenti si vede che Manolas ha la 'cazzimma', e' un colpo importante per noi, e' un campione. Lo ha gia' dimostrato alla Roma, non avra' neanche problemi di ambientarsi in Italia e si e' visto subito la sua voglia di fare".