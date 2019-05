NAPOLI, VISITE MEDICHE PER DI LORENZO

30/05/2019

Giovanni Di Lorenzo è arrivato questa mattina a Villa Stuart a Roma per le visite mediche con il Napoli. Il terzino destro dell'Empoli dopo l'ok dei controlli fisici diventerà il primo acquisto del club azzurro e firmera' nei prossimi giorni un contratto quinquennale da poco più di un milione a stagione. Per il 25nne toscano il Napoli pagherà all'Empoli dieci milioni di euro. L'arrivo di Di Lorenzo libererà uno tra Malcuit e Hysaj, con l'albanese indiziato numero uno per la partenza.