NAPOLI, SENTI CAVANI: "HO UN CONTRATTO, MA..."

22/04/2019

Futuro incerto per Edinson Cavani. L'attaccante uruguayano, 32 anni, ha parlato a Canal + dopo il successo in Ligue 1: "Il mio futuro? Ho un contratto qui per un altro anno. Sto bene, sono sereno e felice qui. Ma nel calcio non si può mai sapere". L'uruguayano è rientrato ieri sera dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. In questa stagione per Cavani 22 reti in 28 partite, considerando tutte le competizioni.