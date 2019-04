NAPOLI, PRONTI 30 MLN PER VERETOUT

06/04/2019

Stando a quanto è riportato su La Repubblica in edicola oggi, il Napoli avrebbe fatto importanti passi in avanti per strappare alla Fiorentina Jordan Veretout. Il ds azzurro Giuntoli, si legge, tratterà con Pantaleo Corvino offrendo una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro per il francese, il cui contratto è in scadenza nel 2021.