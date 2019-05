NAPOLI-MILIK, TRATTATIVE PER IL RINNOVO

10/05/2019

Arkadiusz Milik ha coincesso una lunga intervista a Sky Sport in cui ha parlato anche del suo futuro, che dovrebbe essere ancora a Napoli: "Il mio futuro? Il procuratore sta parlando con il direttore e con il presidente per il rinnovo. Io, come dico sempre, sono un giocatore e mi devo concentrare sul campo e nient’altro”