NAPOLI, LO UNITED SI INSERISCE PER LOZANO

24/03/2019

Nella trattativa tra Napoli e Psv Eindhoven per portare Hirving Lozano in Italia, c'è un elemento di disturbo piuttosto ingombrante: il Manchester United. I Red Devils infatti hanno messo l'attaccante messicano del PSV nella lista della spesa e sono pronti a fare una maxi offerta al club olandese per recuperare lo svantaggio nei confronti del Napoli, ben superiore ai 40 milioni di euro che vorrebbe offrire la società di De Laurentiis.