NAPOLI, INSIGNE SPAVENTA I TIFOSI

10/03/2019

Lorenzo Insigne ha salvato il Napoli dalla sconfitta contro il Sassuolo, suo il gol del definitivo 1-1 ma suo anche lo sfogo a fine partita: "Qui vengo sempre criticato. Non voglio fare polemica ma sono l'unico che viene sempre preso di mira quando non segna o non fa prestazioni di livello. Questa cosa mi fa un po' male". E ancora: "Più di così non posso fare, cercherò di dare sempre il 100% finché sto qua".