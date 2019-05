NAPOLI, DI LORENZO FIRMA DOMANI

30/05/2019

Tutto pronto per l'approdo di Giovanni Di Lorenzo in azzurro. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, domani alle ore 16.30 il terzino dell'Empoli firmerà il contratto che lo legherà al Napoli. Il tutto avverrà all’Hotel Vesuvio. A buon fine, dunque, le visite mediche svolte oggi a Villa Stuart per il giocatore classe 1993.