NAPOLI-CASTAGNE, ACCORDO RAGGIUNTO

21/05/2019

Con il secondo posto in cascina e la conferma di Ancelotti in panchina, il Napoli pensa già al mercato estivo e accelera in direzione Bergamo. Dopo aver trovato un'intesa con Ilicic sulla base di un contratto di triennale a 2,2 milioni di euro a stagione, il club di De Laurentiits avrebbe trovato l'accordo anche con Timothy Castagne, laterale difensivo che può giocare su entrambe le fasce. Ora per portare sotto il Vesuvio entrambi i giocatori nerazzurri, i partenopei dovranno trattare ufficialmente con l'Atalanta.