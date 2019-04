MOURINHO: "IL MIO FUTURO NON IN PREMIER"

24/04/2019

"I trofei sono la mia garanzia di successo, anche contro quelli che fanno di tutto per dimenticarlo, ma non e' possibile dimenticarlo: l'ultimo mio trofeo è l'Europa League, un anno e mezzo fa, molti pensano siano passati vent'anni ma ne è passato solo uno e mezzo. Certo, è passato: ora mi sto preparando per il futuro!". Così Jose' Mourinho, ex allenatore dell'Inter e del Manchester United, nel corso di una lunga intervista a DAZN. Sul suo futuro, lo Special One dice: "Vivo a Londra ed è la mia base di partenza: la prossima tappa non sarà in Premier League".