MOURINHO: "FUTURO? SCEGLIERE IL PROGETTO GIUSTO"

25/05/2019

"Il futuro? Non lo so, sinceramente non lo so, l'unica cosa che so è che non posso essere emotivo". Così Jose Mourinho ha parlato del suo futuro, intercettato da Sky Sports UK in occasione del GP di Montecarlo di F1. Per l'ex tecnico del Manchester United nelle scorse settimane si è parlato anche di un clamoroso passaggio alla Juve o di un ritorno al Real Madrid. "Devo essere razionale. Non devo scegliere solo perché voglio lavorare, ma devo scegliere il progetto giusto per me, la giusta motivazione per me", aggiunge.