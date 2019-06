MORATA, IL CHELSEA ALL'ATLETICO: "55 MLN O TORNA"

29/06/2019

Il Chelsea ha fatto sapere all'Atletico Madrid di essere pronto a cancellare il prestito di Alvaro Morata e richiamarlo a Londra se gli spagnoli non riscatteranno il giocatore entro l'estate, versando 50 milioni di sterline (circa 55 mln di euro). Lo scrive oggi il britannico 'Telegraph', ripreso dai media spagnoli. L'ex Real e Juventus era arrivato nella squadra del 'cholo' Simeone a gennaio sulla base di un prestito di 18 mesi e diritto di riscatto a favore dei 'colchoneros', ma con la clausola a favore dei Blues di riprendersi l'attaccante all'inizio di questa finestra di mercato se l'Atletico non lo acquista in via definitiva. Non potendo fare mercato in entrata, per via del blocco del mercato imposta dalla Fifa, il Chelsea - scrive il 'Telegraph' - è pronto a esercitare tale diritto a meno che l'Atletico non paghi 50 milioni di sterline per il riscatto. I problemi che sorgono ora sono due: l'Atletico ha necessità di raccogliere altro cash, considerato l'importante esborso per la definizione del giovane talento portoghese Joao Felix (126 mln di euro) e Morata stesso che ha più volte ribadito di voler rimanere a Madrid.